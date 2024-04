Travolta sulle strisce da una minicar, grave una 53enne

Travolta da una minicar mentre attraversava sulle strisce pedonali, una donna di 35 anni è stata ricoverata al Brotzu di Cagliari in codice rosso. È accaduto nella tarda mattinata in via Segre a Quartucciu, vicino al centro commerciale Le vele. Al volante della minicar una automobilista di Maracalagonis, che si è subito fermata per soccorrere la ferita. Sul posto insieme al 118 sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Quartucciu che si sono occupati dei rilievi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA