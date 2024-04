Sede vigili fuoco Nuoro si rinnova per migliorare i soccorsi

E' tutto pronto nella sede del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro per gestire le azioni di soccorso, soprattutto in vista della stagione antincendi, con l'inaugurazione di due nuovi spazi nell'edificio di via Sandro Pertini.

Un'aula didattica e una nuova sala operativa, entrambe interamente ristrutturate e rimodernate, con importanti novità tecnologiche e funzionali. Alla cerimonia erano presenti il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, la direttrice regionale dei vigili del fuoco Natalia Restuccia, il comandante provinciale Giampaolo Lampis e le autorità civili e militari cittadine.

"Inauguriamo la nuova aula didattica e la nuova sala operativa, anche se quest'ultima era già stata attivata non appena erano stati completati i lavori - afferma il comandante Lampis -. Le innovazioni tecnologiche previste nella sala operativa, che si sono rese necessarie con l'istituzione del 112 ci consentono una gestione molto più funzionale delle attività di soccorso: dallo smistamento delle chiamate a una veloce comunicazione con le squadre sul campo, alla possibilità di interconnetterci con Prefettura, forze dell'ordine e enti di vario genere. Lo sviluppo di nuovi software tecnologici facilitano moltissimo i soccorsi per via dello scambio più celere di informazioni a tutti i livelli".

Le due nuove sale arrivano quando la stagione antincendi è ormai alle porte. Un primo assaggio si è presentato ieri, in Ogliastra, quando le fiamme spinte dal maestrale in località monte Attu a Tortolì, hanno lambito le case. "Per il momento siamo attrezzati con il dispositivo di soccorso ordinario: ieri a Tortolì siamo intervenuti con tre squadre e siamo riusciti a contenere le fiamme vicino al centro abitato - spiega Lampis -.

Per l'estate siamo meglio attrezzati rispetto ai nuovi software, ma abbiamo un problema di risorse aggiuntive che dovranno arrivare quando la contemporaneità di incendi nelle giornate a rischio lo richiederà".



