Mountain bike, ad agosto torna il Rally di Sardegna

Lo spettacolo naturale del cuore della Sardegna, fra boschi e nuraghi, sorgenti e muraglie.

Aritzo, Seulo e Desulo - sede di tappa - ospiteranno dal 27 al 31 agosto prossimi il Rally di Sardegna MTB 2024, gara in quattro tappe per oltre 200 chilometri di percorso totale e 6mila metri di dislivello positivo.

Dall'evento saranno toccati anche i centri di Belvì e Sadali.

Il comitato organizzatore sta lavorando ai dettagli finali dei percorsi, che verranno ufficializzati a breve. Quartier generale del Rally di Sardegna MTB 2024 sarà Aritzo, nella Barbagia di Belvì, dove si disputeranno la prima e la quarta tappa.

Terreno della seconda frazione saranno Seulo e Sadali, mentre per la terza frazione si andrà a Desulo.

Quest'anno la gara presenta tre importanti novità: l'affiliazione all'Uci (Union Cycliste Internationale), il massimo organismo ciclistico internazionale; l'assenza di trasferimenti; un percorso interamente pedalabile.



