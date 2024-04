Abbanoa, nuovi contatori per la telelettura smart

I tecnici di Abbanoa hanno avviato la campagna di sostituzione dei contatori con nuovi apparecchi tecnologicamente avanzati che assicureranno maggiori funzionalità e vantaggi per i clienti.

Il programma di ammodernamento del sistema di rilevazione dei consumi è iniziato dai piccoli centri: da martedì 23 aprile la campagna di sostituzione massiva riguarderà Villa San Pietro, Tratalias, Nuragus, Aidomaggiore, Putifigari e Cargeghe.

I nuovi contatori sono provvisti di un sofisticato sistema che consente di rilevare i consumi attraverso i segnali a ultrasuoni. Al posto delle verifiche tradizionali porta a porta (operazione che richiedeva diversi giorni di attività con l'impiego di più addetti) un solo operatore passa per le vie con una macchina aziendale, seguendo un percorso definito per captare i segnali provenienti dai contatori. In una sola giornata è possibile rilevare ben 2.500 letture dei consumi contro le 250 con il sistema tradizionale porta a porta. I dati raccolti tramite l'utilizzo di tablet vengono trasferiti direttamente nel sistema informatico dell'Azienda. In questo modo i consumi sono sempre sotto controllo grazie a un "allert" che avvisa in tempo reale sulle eventuali anomalie.

Tutte le letture, tra l'altro, sono consultabili da smartphone e tablet tramite l'app Abbanoa o da pc tramite lo "sportello online" del sito www.abbanoa.it.

La sostituzione del contatore è completamente gratuita, pertanto non è dovuto alcun compenso né per le operazioni di installazione, né per la fornitura del nuovo strumento di misura. Durante l'intervento d'installazione sarà necessaria una brevissima interruzione dell'erogazione idrica, finalizzata alla sola sostituzione del misuratore.

L'adozione del nuovo sistema di rilevazione "smart-metering" rientra nel piano di innovazioni tecnologiche che il Cda di Abbanoa, guidato dal presidente Franco Piga, sta adottando per migliorare la qualità del servizio, velocizzare i tempi delle attività e ridurre i costi. A beneficiarne saranno i clienti che in questo modo avranno la certezza dei consumi fatturati.

Qualsiasi tipo di manomissione dell'apparecchio, consumi fuori media o flusso inverso dell'acqua saranno immediatamente constatati dal sistema informatizzato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA