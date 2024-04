Servizio screening contro tumore ovarico in municipio a Cagliari

Nella continua lotta contro il tumore ovarico, una malattia spesso sottovalutata ma dalle conseguenze devastanti, il Comune di Cagliari si sta distinguendo per un'iniziativa pionieristica. Tutti i venerdì dalle 9 del mattino fino alle 19.30, Palazzo Bacaredda sarà il punto di riferimento per un servizio di screening gratuito dedicato a questa forma di cancro femminile.

Situato al piano terreno del Municipio di via Roma 145, questo servizio è portato avanti dai sanitari volontari dell'associazione "Mai più sole contro il tumore" e della "Fondazione Taccia".

Alba Chiara Bergamini, presidente dell'associazione ha sottolineato il fatto che il tumore ovarico è spesso definito un "killer silenzioso", poiché "le donne non ne sono sufficientemente informate e i sintomi non sono specifici". In affiancamento allo screening regionale, la campagna di prevenzione denominata "Ogni momento è buono per prenderti cura di te" mira a offrire visite ecografiche transvaginali gratuite.





