Maria Greca Piras nuova garante per l'infanzia di Quartu

Maria Greca Piras, dirigente scolastica, è stata nominata a Quartu garante dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza.

Il ruolo era stato istituito lo scorso maggio con una deliberazione del Consiglio comunale e contestualmente era stato approvato il relativo regolamento. A seguire, nel mese di febbraio era stata indetta una manifestazione d'interesse per raccogliere le disponibilità a ricoprire il ruolo.

Piras è stata scelta in una rosa di cinque candidature.

Rimarrà in carica per tutta la durata del mandato amministrativo. Il garante vigila a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione Onu sui diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 e della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli.

In particolare, il garante sorveglia sul diritto di non discriminazione, di miglior interesse del minore. Tra l'altro segnala al tribunale le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento. Può esprimere pareri non vincolanti su tutti gli atti a carattere generale che il Comune di Quartu emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA