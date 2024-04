Le bollicine regine ad Alghero col Concours Mondial de Bruxelles

Alghero capitale del mondo delle bollicine. Arriva per la prima volta in Sardegna il Concours Mondial de Bruxelles, la Champions League del vino. La città sardo catalana ospita infatti la sezione dedicata ai "Vini effervescenti, spumanti e frizzanti" del prestigioso concorso internazionale. È l'evento di punta della prima edizione dell'Alguer Wine Week: una settimana dal 2 al 7 luglio per accendere i riflettori sulla enologia sarda con un ricco programma di iniziative tra degustazioni, visite guidate alle cantine, musica e spettacoli.

Al suo interno, dal 3 al 5, si inserisce il concorso mondiale "in un settore, quello delle bollicine, in crescita e anche la Sardegna sta facendo la sua parte con spumanti molto apprezzati", sottolinea in un colloquio con ANSA Mario Peretto, presidente del Consorzio Alghero doc che promuove e organizza l'iniziativa - presentata al Vinitaly - con Regione, Camera di commercio di Sassari e Promocamera, Comune di Alghero e Fondazione Alghero, Laore, Ais Sardegna, Consorzio Riviera del Corallo e Ccn Al Centro Storico.

"Il concorso - spiega Peretto - porterà nell'Isola esperti e buyers da tutto il mondo. Alghero sarà al centro della viticoltura mondiale e allo stesso tempo avrà l'occasione per mettere in vetrina i tesori dell'enologia dell'intera Sardegna come anche le sue prelibatezze gastronomiche".

Un momento importante di promozione e marketing territoriale.

"Il Consorzio Alghero doc lavora da anni per questo risultato, ma l'obiettivo - precisa il presidente - è farne un progetto di tutti: il Concours Mondial de Bruxelles e l'Alguer Wine Week sono iniziative dedicate alla Sardegna intera, possono riuscire solo se le diverse realtà isolane si muovono unite, dalle istituzioni e associazioni di categoria ai consorzi e singoli produttori, è una grande opportunità per tutti noi, da cogliere insieme".



