Cambio al vertice di Liberu, Giulia Lai lascia la segreteria

Giulia Lai dopo due anni non è più segretaria nazionale di Liberu, il movimento indipendentista che alle scorse regionali aveva appoggiato il candidato outsider Renato Soru, poi sconfitto.

Lai ha presentato le sue dimissioni durante il consiglio nazionale di qualche giorno fa: "Alla base di questa scelta la presa d'atto che la lotta di liberazione nazionale, nonostante gli sforzi profusi con le nostre ultime azioni, non sia progredita e difficoltà legate alla risoluzione di alcuni problemi politico-organizzativi", si legge in una nota.

Il ruolo verrà assegnato ad interim a Caterina Tani, fino all'organizzazione di "un congresso straordinario che ridiscuta l'organizzazione interna, la responsabilità di ciascuno nella partecipazione alla vita del partito ed il rinnovo delle cariche".

Lai resterà iscritta e continuerà a dare un contributo come quello "prezioso e determinante nel far conoscere la linea politica e i programmi del partito soprattutto in questi mesi appena passati".



