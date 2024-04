Cagliari 'diamante prezioso', la voce della città in un podcast

(di Maria Grazia Marilotti) "La sensazione è di essere in una dimensione fuori dal tempo e dallo spazio, in cui essere pervasi continuamente dalla bellezza". È lo sguardo di Lorenzo Brillo su Cagliari, raccontata con la sua luce e i suoi colori attraverso un podcast geolocalizzato. Il capoluogo della Sardegna è una delle 107 città selezionate da Loquis, la piattaforma digitale che riunisce le storie narrate da chi abita o varca un territorio e ne lascia orma sonora per la comunità degli altri viaggiatori.

In occasione della giornata internazionale della voce, oggi, 16 aprile, l'app di travel podcast inaugura il canale "100 voci per 100 luoghi": 100 nuovi podcast, uno per ogni capoluogo di provincia italiano, pubblicati in contemporanea per tracciare una nuova mappa di storie, tradizioni e curiosità. Lorenzo Brillo, milanese, creatore di contenuti per Loquis, nel capoluogo sardo si è trasferito quattro anni fa. "Non avrei potuto fare una scelta migliore", racconta e cita il premio Nobel Grazia Deledda, che a proposito di Cagliari si era espressa con queste parole: "Col suo mare luminoso, coi suoi palmizi e il colorato splendore dai suoi crepuscoli mi parrà sempre un'oasi".

"Ed è proprio questa sensazione che Grazia Deledda descrive ad avermi fatto innamorare di questa città", confessa Brillo nel soffermarsi poi sulle bellezze ambientali, architettoniche e storiche del capoluogo saro, "la spiaggia bianca adagiata su un mare cristallino, il Poetto, e l'anfiteatro romano incastonato nella roccia, la necropoli punica di Tuvixeddu, i sette colli da cui poter ammirare paesaggi e tramonti mozzafiato". C'è poi la dimensione umana della città, " in cui puoi sentirti parte di una realtà che ti ingloba, ma che non ti sovrasta mai".

Apre una parentesi naturalistica, Brillo, sul volo dei fenicotteri rosa da uno stagno all'altro. "La prima volta che li vidi, per la loro strana forma e dimensione, mi sembrarono rappresentare la memoria di un tempo antico ormai perduto", osserva nel definire Cagliari un diamante prezioso. "La bellezza della città - chiarisce con un richiamo autobiografico - può causare dipendenza. Il viaggio potrebbe presto diventare un trasferimento anche per te. Se non vuoi correre il rischio, rimani dove sei".

Una dichiarazione d'amore per la "città del sole" che lo ha accolto, e uno scherzoso monito per i viaggiatori che potrebbero esserne ammaliati al punto da non volersene più andare, colpiti dal mal di Sardegna.



