Abbanoa, 750mila euro per interventi di riqualificazione a Nuoro

Abbanoa investe 750mila euro per nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche della città di Nuoro.

Sono iniziati in questi giorni i lavori di riqualificazione della rete idrica finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione "Fsc": rientrano nel pacchetto di interventi, approvato dal Consiglio d'amministrazione guidato dal presidente Franco Piga, destinato a diversi centri dell'Isola per l'efficientamento delle reti idriche.

I lavori avviati a Nuoro hanno come obiettivo la riqualificazione della rete idrica da realizzare mediante una serie di interventi di sostituzione o dismissione di condotte in base all'indice di criticità oppure di condotte di diametro insufficiente o materiale inadeguato.

L'obiettivo è una maggiore razionalizzazione del funzionamento dell'intero sistema idrico al servizio della città con una diminuzione delle dispersioni.

Il cantiere riguarda piazza Crispi, piazza Dante, via Carducci, via Efisio Tola, via Farina, via Ferracciu, via Gattu, via Monsignor Bua, via Salaris, via Sulis e Piazza dell'Ulivo dove, nella giornata di giovedì 18 aprile, si procederà al collegamento del nuovo tratto di condotta appena realizzato. Tra le 9 e le 14 sarà necessario chiusure il serbatoio di Murrone per consentire di completare le operazioni di disconnessione delle vecchie condotte e l'attivazione delle nuove.

L'appalto in corso prevede anche ulteriori interventi complementari nelle vie Canonico Sale, D'Annunzio, Dante, Pirandello e vicolo Carborari. Complessivamente è interessato circa un chilometro di rete idrica.



