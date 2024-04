Viaggio nel cuore della longevità, il cibo allunga la vita

"Cent'Anni insieme!", un viaggio nel cuore della longevità in Sardegna. Da domani e fino al 18 aprile a Cagliari, a Sa Manifattura, dibattiti, workshop, concerti, laboratori di cucina e uno show cooking con i giocatori del Cagliari, cuochi per un giorno. Concerto finale di Gavino Murgia con il suo ensamble e le launeddas del maestro Luigi Lai.

Si comincia martedì 16 con il convegno "Come trasformare la longevità in un attrattore turistico", con un focus sulla storia del pane dei centenari Kentos di Orroli, super premiato a livello nazionale, e sull'esperienza della Cooperativa Allevatrici di Sardegna, la più grande coop femminile d'Europa.

All'attenzione del pubblico anche la promozione dei prodotti sardi nei paesi scandinavi. Mercoledì 17 il workshop "Il cibo della longevità: come si racconta un'esperienza ai turisti?". A seguire i rossoblu ai fornelli guidati dagli chef William Pitzalis e Marco Abis. Giovedì 18 il faro si accende sul cibo identitario della Sardegna, con la partecipazione di due chef sarde, Maria Carta (Is Femminas) e Marina Ravarotto (Chiaroscuro), seguito da un laboratorio di cucina dedicato alla preparazione delle minestre e delle zuppe della tradizione.

I partecipanti potranno scoprire i segreti di piatti iconici per i centenari sardi come la minestra di ceci finocchietto e cavolo, la minestra di fave menta e casu e vita e sa Coccoi o Anguli di zucca e pomodoro, di zucchine e cipolle.

La tre giorni, promossa da Ogliastra Eventi con il contributo della Regione e della Fondazione di Sardegna, si rivolge non solo agli appassionati di gastronomia e cultura ma a chiunque sia interessato a scoprire come la dieta e lo stile di vita possano influenzare positivamente la longevità, anche attraverso percorsi laboratoriali ed esperienze sensoriali con il cibo.



