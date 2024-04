"Un'Isola di musica" fa tappa a Cagliari, Selargius e Sanluri

"Un'Isola di Musica" nel segno della musica romantica e con un capolavoro di Felix Mendelssohn.

"Sogno di una notte di mezza estate", musiche di scena per l'omonima commedia shakespeariana per soli, coro femminile e pianoforte è in programma a Cagliari, Selargius e Sanluri.

L'itinerario parte venerdì 19 aprile alle 20.30 e sabato 20 alle 19 al Carmen Melis, ridotto del Teatro Lirico di Cagliari.

Repliche il 22 e 23 aprile alle 11 al Teatro Carmen Melis, riservate alle scuole, poi ancora mercoledì 24 alle 19 al Teatro civico Si 'e Boi di Selargius e il 27 alle 20.30 al Teatro comunale di Sanluri.

Il coro femminile del Teatro Lirico, diretto da Giovanni Andreoli, si esibisce in un interessante concerto dedicato a una delle pagine più celebri della musica romantica. In qualità di soliste si esibiscono il soprano Petra Haluskova, Primo Elfo e il soprano Graziella Ortu Secondo Elfo e Michela Atzeni, voce recitante, l'accompagnamento al pianoforte a quattro mani è di Mayumi Ogawa e Andrea Mudu.

Composte nel 1843, su commissione del re di Prussia Federico Guglielmo IV, "Ein Sommernachtstraum (Sogno di una notte di mezza estate)" si compone di dieci pezzi musicali, fra cui la celeberrima Marcia nuziale, che il compositore scrisse nella piena maturità artistica, una delle pagine più famose della musica romantica ottocentesca.



