Omar Pedrini a Cagliari in un "Viaggio tra parole e musica"

Chitarrista, rocker, membro fondatore e principale autore dei Timoria, Omar Pedrini, lo "Zio rock", è il quarto atteso ospite dell'Accademia del Pop, la formula firmata da Sardegna Concerti con la direzione artistica di Massimo Satta.

Un evento imperdibile per gli amanti del genere, in calendario venerdì 3 maggio alle 20.30 nella sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari.

Pedrini, che dopo lo scioglimento della sua band si è concentrato su un apprezzato percorso da solista, è uno dei grandi rocker della musica italiana, un musicista che dalla fine degli anni Ottanta fino ai giorni nostri ha letteralmente segnato un'epoca, influenzando con i suoi testi e le sue melodie generazioni di musicisti. Sul palco del Massimo, l'artista ripercorre i momenti più significativi della sua carriera sia in Italia che nel Regno Unito, con racconti ricchi di emozione, pathos e ironia, accompagnato dalla voce potente di Davide Apollo, cantante della Omar Pedrini Band e dei Precious Time, il gruppo che da vent'anni porta in giro la musica dei Timoria. "Un viaggio in musica che non è mai uguale - spiega Pedrini - perché segue l'onda emotiva del pubblico e proprio per questo sempre inedito e ricco di varianti e sorprese".

Oltre alle sette note, nel corso della sua lunga carriera Pedrini si è dedicato anche ad altri generi artistici, tra cui il cinema, la televisione, la scrittura. Tra i suoi libri, la biografia "Cane sciolto" (Red Edition) libro culto alla sua seconda ristampa, scritto a quattro mani con lo scrittore Federico Scarioni. Alcuni dei brani saranno letti sul palco del Massimo dalla voce di Roberta Girotto. Ospiti della serata, anche la band dei Tamurita che nel 2021, assieme a Pedrini, ha scritto e pubblicato il brano "Chi ama vince".

Inserita nel calendario dell'Accademia del pop, la masterclass di Pedrini è un'iniziativa finanziata dalla Fondazione Sardegna che intende celebrare la musica come espressione artistica, sociale ed economica rivolta alla formazione del pubblico attraverso delle lezioni-concerto.

L'appuntamento è per sabato 4 maggio, dalle 10.30 alle 13 (entrata libera). Titolo dell'incontro "Musica rock, pop e le sue contaminazioni artistiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA