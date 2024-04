Massimo Zedda candidato sindaco del centrosinistra a Cagliari

Sarà Massimo Zedda, presidente dei Progressisti sardi, il candidato sindaco a Cagliari alle comunali dell'8 e 9 giugno per il campo largo di centrosinistra, che alle recenti elezioni regionali ha espresso la presidente Alessandra Todde. Durante il tavolo convocato questa sera nella sede regionale dei dem a Cagliari, il Pd, che aveva chiesto ancora del tempo, ha sciolto le sue riserve e dichiarato la sua convergenza sul nome dell'ex primo cittadino (due mandati consecutivi dal 2011 al 2019). Nessun dubbio anche da M5s, Avs e dalle altre sigle.

Restano aperte, nel centrosinistra, le partite per Sassari e Alghero. Nella città turritana il nodo da sciogliere, in una corsa che si preannuncia molto affollata, è tra l'ex sindaco dem Gianfranco Ganau, già presidente del Consiglio regionale, e il coordinatore provinciale del Pd Giuseppe Mascia.

Ad Alghero è quasi ufficiale Raimondo Cacciotto, esponente del Partito democratico di lungo corso che incasserebbe il favore di tutti.

Grandi manovre anche nel centrodestra: a Sassari la convergenza è su Gavino Mariotti, attuale rettore dell'Università, ma in campo ci sono anche una serie di candidati civici, su tutti l'avvocato Nicola Lucchi, in continuità con l'attuale giunta di Nanni Campus. Ad Alghero la partita è tra l'ex sindaco Marco Tedde, di Fi, e Francesco Marinaro esponente dei Riformatori che può contare sul sostegno dei centristi. Resta l'incognita dei candidati del Psd'Az: i sardisti infatti hanno rotto con il centrodestra e si attendono le prossime mosse dei vertici del partito.

