In 150 alla Fiera Nautica in Sardegna, cresce numero espositori

Una terza edizione della Fiera Nautica di Sardegna basata su tre fondamentali pilastri: la presenza di barche nelle acque della Marina di Porto Rotondo, un numero sempre crescente di stand espositivi sui pontili e gli appuntamenti, nelle cinque giornate di fiera, con i talk tematici. Sono i punti fondamentali sui quali si basa l'evento, organizzato per il terzo anno consecutivo dalla Marina di Porto Rotondo, il Cipnes Gallura, il comune di Olbia e la Regione Sardegna con l'assessorato al Turismo, e che, dal 1 al 5 maggio, darà il via ufficiale alla stagione turistica in questo angolo del nord este dell'isola. In vetrina ci saranno 170 imbarcazioni, 152 espositori e saranno allestiti 140 stand.

Cantieri navali nazionali e internazionali di primaria importanza, agenzie di servizi turistici, di brokeraggio, di noleggio e servizi, oltre a operatori specializzati nella promozione e diffusione di prodotti nautici, animeranno la cinque giorni. Anche in questa edizione sarà presente il mondo di Insula Sardinia Quality World con tanti eventi dedicati alla promozione del territorio e delle sue risorse agro-alimentari, artigianali e culturali. Presentata nella sede dello Yacht Club, la fiera espositiva si preannuncia un successo, con numeri in forte crescita di espositori e operatori del settore, interessati ed attratti dalla forte volontà degli organizzatori di puntare sulle tematiche green e sul rispetto dell'ecosistema marittimo. "Quest'anno abbiamo predisposto un'area Tecnogreen, per ospitare stand con produttori legati ai temi di conservazione dell'ambiente", ha spiegato durante la presentazione Angelo Colombo, organizzatore per il Cipnes Gallura della Fiera, riprendendo i concetti espressi dal direttore del Cipnes, Aldo Carta, che ha posto l'accento sull'importanza della salvaguardia dell'ambiente marino e sul connubio con le nuove tecnologie che proprio nell'ambiente creativo della Fiera Nautica possono tro are un hub in cui crescere e svilupparsi.

"La fiera rappresenta l'avvio di un importante stagione, - ha commentato Giuseppe Meloni, vice presidente della Regione e assessore al Bilancio - La nautica è un settore che merita tutto il sostegno e l'attenzione della Regione, si tratta di un comparto che sta crescendo e sta creando un volano occupazionale, con la Gallura che fa da apripista per l'economia dell'isola". Alla presentazione ha partecipato anche l'assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu che ha lanciato un'idea: rendere sempre più internazionale questa fiera, aprendola alla vicina Corsica.

Dell'internazionalità dell'evento e il suo lato sempre più green ha parlato anche Matteo Molinas, proprietario della Marina di Porto Rotondo. "Dal giorno dopo la chiusura della scorsa edizione ci siamo messi a lavoro per progettare e migliorare l'edizione del 2024".



