Scafo d'argento e ali gialle, ecco la nuova Luna Rossa

Varata la nuova Ac75 di Luna Rossa a Cagliari. Con la benedizione del vescovo Giuseppe Baturi è scattato alle 13.23 il via alla nuova avventura della barca che cercherà di portare in Italia la Coppa America. La madrina dell'inaugurazione è stata come al solito Miuccia Prada accompagnata dal patron Patrizio Bertelli. Poi la fatidica frase 'Io ti battezzo Luna Rossa'. Con la bottiglia di spumante che si è schiantata sulla scocca argentata della nuova barca dai colori argento, grigio e rosso con due ali gialle che la faranno "volare" sull'acqua. Uno scafo molto affusolato per affrontare meglio le onde.

"Oggi un giorno emozionante. Non voglio esagerare, come la nascita di un bambino - ha detto Max Sirena, team manager e skipper - Ora, lo dicevamo con Bertelli, è l'ora di cambiare passo. Giornata bella e importante per il team: un sogno importante per tutti noi. Grazie anche a Cagliari. Questa barca è eccezionale, non solo per l'estetica: ogni dettaglio è stato curato al massimo".

Sul palco per l'inaugurazione Horacio Carabelli, ingegnere meccanico e architetto navale e Checco Bruni al timone: "Andremo in acqua il prima possibile - ha detto- ma dobbiamo rispettare tempi e test strutturali".

La barca scoperta oggi, tra il suono delle centinaia di trombe a terra e in mare, non è quella definitiva: ci saranno ancora lavori da fare. Oggi ha toccato l'acqua con le wing (le ali) usate nell'ultima Coppa America. Ma saranno i test di queste settimane a dire cosa succederà e che cosa sarà modificato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA