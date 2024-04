Prove d'estate in Sardegna con 30 gradi nel sud dell'Isola

Già nello scorso weekend si erano toccati i 30 gradi e alcune spiagge della Sardegna erano state prese d'assalto dai bagnanti che si sono anche avventurarti in acqua per il primo tuffo di stagione. Oggi e domani la situazione meteorologica si ripete per effetto di un anticiclone di matrice africana che ha portato un'ondata di calore sul Mediterraneo centrale. E i litorali dell'Isola si riempiono, un po' meno oggi - giornata lavorativa per qualcuno - e più domani, Secondo i dati dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare della base di Decimomannu nel sud Sardegna si sfioreranno, e in alcune località si supereranno, i 30 gradi. "Rileviamo una grossa escursione termica - spiegano gli esperti dell'ufficio Am - a Cagliari la minima era di 12 gradi alle 6 del mattino e massima di 29-30 gradi. Nel nord dell'Isola non si supereranno i 25 gradi, con minime di 14. Questa situazione ci accompagnerà sino a lunedì, mentre da martedì inizia a cambiare con una ventilazione più da nord ovest e un leggero abbassamento delle temperature".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA