I campi di Sa Duchessa del Cus Cagliari intitolati a Gigi Riva

Marco Meloni è stato rieletto alla presidenza del Centro Universitario Sportivo di Cagliari per il quadriennio 2024-2028.

Classe 1971, avvocato e politico, Meloni attualmente ricopre la carica di senatore della Repubblica. È stato eletto dall'assemblea dei soci del Cus Cagliari durante l'assemblea elettiva che si è tenuta nella serata di venerdì 12 aprile nella Cittadella Sportiva "Sa Duchessa" a Cagliari. La sua candidatura ha ricevuto 29 voti su 31 votanti.

L'assemblea è stata presieduta da Paolo De Angelis, procuratore aggiunto della Repubblica al Tribunale di Cagliari e socio del CUS Cagliari. Sono stati eletti componenti del Consiglio direttivo: Bruno Anedda, Manuela Caddeo, Walter Cesaracciu, Stefano Demontis, Francesco De Simone, Rita De Montis e Simone Piredda. Nel Collegio dei Revisori sono stati eletti: Alessandro Spano, Sandro Daga, Stefano Zorco.

All'assemblea hanno partecipato il Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari, prof. Francesco Mola, il Pro Rettore vicario prof. Gianni Fenu e il presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Piero Comandini.

Nella sua relazione, il presidente ha illustrato il percorso fatto da novembre 2016, data della sua prima elezione, sino agli obiettivi del nuovo progetto "Cultura, Università e Sport, il nuovo CUS verso il 2030".

"Siamo una delle più grandi realtà polisportive della Sardegna, che abbiamo l'ambizione possa essere diventata in questi anni un modello, in due sensi principali", ha aggiunto.

Sull'intitolazione dei campi di "Sa Duchessa" a Gigi Riva, Meloni ha ringraziato il Rettore: "Nei prossimi mesi organizzeremo l'intitolazione dei nostri campi, ma già da ora ringrazio il professor Mola per il grande regalo che ha fatto alla nostra comunità sportiva, universitaria e a tutta la città.

La memoria di Gigi Riva non sarà solo una targhetta nell'insegna del nostro centro sportivo, ma i valori etici e sportivi che lo hanno reso immortale, specie per noi Sardi, saranno l'ispirazione fondamentale per aggiornare e riorientare la missione e le attività del CUS Cagliari".



