Armi clandestine in casa, arrestato un 27enne di Simaxis

I carabinieri della Compagnia di Oristano con il supporto delle Squadre Operative e delle Unità cinofile dello Squadrone Carabinieri Eliportato "Cacciatori Sardegna" hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne di Simaxis per detenzione abusiva di due armi clandestine.

Durante una perquisizione eseguita nelle prime ore del giorno all'interno dell'abitazione del giovane è stata rinvenuta una pistola clandestina, cal 7,65, e un fucile a canne parallele, entrambi con matricola abrasa, e corredate di 70 cartucce. Le armi e le munizioni sono state sequestrateo, mentre il 27enne è stato trasferito in carcere a Massama a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida al tribunale di Oristano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA