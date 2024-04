Verve comica di Massimiliano Medda per raccontare Beethoven

Parrucca, abiti d'epoca e la sua verve comica. L'attore comico cagliaritano Massimiliano Medda è ancora una volta protagonista nel ruolo di attore-narratore, in "Piacere, Beethoven!".

Uno spettacolo riservato alle scuole con tre date, il 16, 17 e 18 aprile, al teatro Carmen Melis, il ridotto del Lirico di Cagliari.

Un divertente viaggio, tra note e parole, attraverso le nove sinfonie del geniale compositore. L'orchestra del Lirico sarà guidata da Alessandro Cedrone, giovane rivelazione del podio al suo debutto a Cagliari.

Un'occasione per far apprezzare il genio musicale del grande compositore tedesco in un contesto di leggerezza e divertimento.

Questa la scaletta: sinfonia n. 1 - primo movimento adagio molto/allegro con brio; sinfonia n. 2 - terzo movimento, scherzo/trio: allegro; sinfonia n. 3 - terzo movimento scherzo: allegro vivace; sinfonia n. 4 - IV movimento allegro ma non troppo; sinfonia n. 5 - I movimento allegro con brio; sinfonia n. 6 - IV movimento allegro; sinfonia n. 7 - II movimento allegretto; sinfonia n. 8 - II movimento allegretto scherzando; sinfonia n. 9 - II movimento molto vivace/presto/scherzo.





