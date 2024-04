Rifiuti abbandonati a Cagliari, strada ripulita e multe salate

È stata ripulita dal gestore dei servizi di igiene urbana attraverso il coordinamento del Servizio Igiene del Suolo del Comune di Cagliari e restituita la sua piena fruibilità alla cittadinanza la via Monferrato, strada adiacente al cimitero di San Michele, utilizzata come parcheggio da chi va a fare visita ai propri cari sepolti.

La strada veniva utilizzata per abbandonare rifiuti di ogni genere: attrezzature dismesse, autoveicoli fuori uso, contenitori per la raccolta dei rifiuti, documentazione cartacea, persino tre frigoriferi per gelati.

Al termine delle indagini e degli accertamenti durati alcuni mesi e grazie all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, la Polizia Locale ha individuato i responsabili degli abbandoni dei rifiuti che sono stati convocati e sanzionati. A loro verranno, inoltre, addebitate le spese di bonifica dei luoghi.

Dal 10 ottobre 2023 è stato modificato il regime sanzionatorio in materia di abbandono di rifiuti che è diventato esso stesso un vero e proprio reato, con conseguente segnalazione alla Procura e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 10.000 euro (raddoppiata in caso di abbandono di rifiuti pericolosi).



