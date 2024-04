Medico assenteista denunciato e sospeso ad Alà dei sardi

Per più di un anno avrebbe intascato i soldi della Asl per turni di guardia medica ad Alà dei sardi mai effettuati: 11.500 euro per 456 ore di servizio mai prestate.

Dopo una lunga indagine fatta di appostamenti, verifiche, controlli incrociati, i carabinieri della Compagnia di Ozieri hanno denunciato un medico 54enne per i reati di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, reiterata falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, omissione in atti d'ufficio e l'interruzione continuata di un servizio pubblico.

In seguito alla denuncia, il gip del Tribunale di Sassari ha emesso una misura cautelare di divieto di esercizio della professione medica per un anno.

Secondo quanto appurato dai militari della stazione di Alà dei sardi e della Compagnia di Ozieri, guidati dal maggiore Gabriele Tronca, il medico da luglio 2022 aveva accumulata decine di giorni di assenteismo. Un comportamento che aveva suscitato numerose lamentele dei cittadini, che si vedevano privati di un servizio essenziale.

Il medico attestava puntualmente alla Asl Gallura la sua presenza in servizio alla Guardia medica di Alà dei sardi, in realtà senza mettere piede nell'ambulatorio, ma ricevendo direttamente sul suo conto corrente il relativo compenso dell'Ares.



