Scatta il divieto di balneazione a Porto Ferro.

Le analisi di Arpa nelle acque davanti alla spiaggia del nord Sardegna hanno rivelato la presenza di enterococchi intestinali in quantità ben dieci volte superiore ai limiti stabiliti per legge.

Il sindaco di Sassari, Nanni Campus, ha quindi emesso in giornata una ordinanza con cui dispone il divieto di balneazione che "potrebbe verosimilmente avere un impatto negativo sulla salute dei bagnanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA