Coppa America: governatrice Todde al varo di Luna Rossa

Doppio mistero sul varo della nuova Luna Rossa: domani a Cagliari, intorno alle 13, saranno svelati i dettagli della barca che proverà a portare in Italia la Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico del mondo. Ma c'è anche il massimo riserbo sulla lista degli invitati per la cerimonia della prima volta in acqua dello scafo Ac75.

Nel 2019 al battesimo c'era l'allora premier Giuseppe Conte.

Improbabile il bis questa volta con Giorgia Meloni, ma qualche rappresentante del governo potrebbe esserci. Quel giorno erano presenti tra gli altri anche gli olimpionici Sofia Goggia e Gregorio Paltrinieri.

Ci sarà la neo presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. Quasi certa la presenza dei padroni di casa, il patron Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, madrina in occasione delle due precedenti inaugurazioni. E di solito non manca Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli.

Nella lista degli invitati autorità e stampa da tutto il mondo: gli ospiti nel corso della mattinata, dopo una colazione al porto di Cagliari, avranno la possibilità di partecipare a una visita privata alle Saline Conti Vecchi. Un tour di due ore, poi ritorno al molo Ichnusa.

Invitato anche il Cagliari calcio, ma con la squadra in partenza per la trasferta di Milano, diventa improbabile la presenza del presidente Tommaso Giulini o del mister Claudio Ranieri o di qualche giocatore.



