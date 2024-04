Calcio: Ranieri, 'Cagliari dello scudetto squadra meravigliosa'

"Lo scudetto di 54 anni fa è stata una cosa meravigliosa. Grazie a tutti quei campioni che hanno portato tanto entusiasmo e fratellanza nell'isola". Queste le parole dell'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri per festeggiare l'anniversario del tricolore del club rossoblù.

"I ricordi personali contro quella squadra si riferiscono a qualche anno più tardi quando all'Olimpico vincemmo due a zero con la Roma - ha detto Ranieri -. Io marcavo Bobo Gori: è stata la mia ultima partita in giallorosso. Ma quella del 70 era davvero una grande squadra: Cera è stato uno dei primissimi a interpretare il ruolo dando una mano anche al centrocampo. Una squadra che sapeva il fatto suo. Nenè, Domenghini che giocatori".

E poi Riva: "Sono arrivato a Cagliari quest'ultima volta che era presidente onorario - ha detto - e per onorarlo al meglio la salvezza sarebbe la cosa più giusta", conclude Ranieri.



