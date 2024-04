5StarWines, miglior bianco d'Italia è la Vernaccia di Oristano

La Sardegna conquista un importante trofeo assegnato dalla guida 5StarWines - the Book 2024. Il miglior bianco d'Italia è Vernaccia di Oristano doc Riserva 2004 dell'azienda Silvio Carta. Sarà premiato domenica 14 aprile al Vinitaly in programma a Verona dal 14 al 17. Ha raggiunto il punteggio di 96 centesimi, eccellenza nella categoria dei bianchi al concorso top del salone internazionale dei vini.

Un vino che nasce in un territorio, l'Oristanese, terra di elezione di questo antico vitigno, prima doc in Sardegna dal 1971. Un altro prestigioso riconoscimento per la storica azienda nata nel 1951 a Baratili San Pietro sede della cantina vitivinicola, mentre a Zeddiani è presente la distilleria e il liquorificio. A rendere le riserve dell'azienda gioielli dell'enologia internazionale è il metodo produttivo, memoria della tradizione più arcaica, che prevede l'utilizzo di lieviti indigeni, detti flor, che si formano sulla superficie del vino Vernaccia di Oristano all'interno delle centenarie botti in castagno sardo. Esprime soddisfazione per questo prestigioso traguardo Elio Carta, proprietario e Winemaker della casa vitivinicola.

"Come azienda da tempo portiamo avanti un lavoro coraggioso per riportare in auge la vernaccia, antichissimo vitigno bandiera del territorio, un unicum a livello mondiale, un tesoro dell'enologia che va tutelato, valorizzato, fatto sempre più conoscere e soprattutto sostenuto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA