Todde su fusione scali sardi, 'Regione deve essere strategica'

"In questo momento è importante affrontare il dossier e fare in modo che tutte le carte che sono entrate in nostro possesso siano prese in considerazione, ed è importante confrontarci con gli attori principali: la Camera di commercio e F2i, per fare in modo che per la Regione ci sia una posizione strategica". Così la presidente della Regione Alessandra Todde al termine della seduta della giunta, in merito alle sollecitazioni dei giornalisti sulla vicenda degli aeroporti sardi e la fusione della gestione dello scalo di Elmas con quelli di Olbia e Alghero.

"Si tratta delle porte di ingresso e uscita all'isola - ha precisato la governatrice -, ciò che ci consente di essere competitivi con il mondo esterno per cui la Regione dovrà adeguatamente esercitare le sue prerogative".



