Sardegna: Todde nomina segretario generale Saverio Lo Russo

Sarà Saverio Lo Russo, dirigente di prima fascia della presidenza del Consiglio dei ministri, il nuovo segretario generale della Regione Sardegna. Classe 1969, calabrese di nascita, laurea in giurisprudenza e specializzazioni in innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, Lo Russo è la seconda figura non sarda scelta dalla presidente Alessandra Todde, dopo l'assessore della Sanità, il romano Armando Bartolazzi, oggi collegato in videoconferenza. La sua nomina viene ufficializzata oggi durante la prima seduta dell'esecutivo regionale convocata questa mattina nella sede di Villa Devoto a Cagliari. Il posto era vacante dopo le dimissioni di Elisabetta Neroni, nominata da Christian Solinas.



