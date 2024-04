Comunali Cagliari: Ciotti, 'sono a disposizione del c.sinistra'

Il centrosinistra potrebbe ufficializzare già stasera il candidato per il sindaco di Cagliari nella persone di Massimo Zedda. Se questo accadrà senza passare per le primarie, Enrico Ciotti, candidandosi a sindaco nell'area del centrosinistra per le consultazioni dell'8 e 9 giugno, si mette a disposizione della coalizione.

"L'esperienza di queste settimane ha ulteriormente rafforzato le motivazioni che erano alla base della mia candidatura alle primarie del centrosinistra a Cagliari - osserva - Nell'impossibilità di svolgere queste consultazioni, per mancanza di tempi tecnici, confermo la mia disponibilità a lavorare per la mia città e a sottoporre la mia candidatura a sindaco alle modalità e ai criteri di scelta che le forze politiche del campo largo intendessero adottare".

"Nel corso di queste settimane - prosegue Ciotti - ho incontrato diversi esponenti di associazioni di categoria, forze sociali e politiche, organizzazioni del terzo settore e alcuni amministratori dei comuni della città metropolitana, che hanno contribuito in maniera significativa a rafforzare le motivazioni che mi hanno spinto a presentare la mia candidatura".

"Ricordo che la città metropolitana di Cagliari rappresenta un importante interlocutore per la regione nell'attuazione di una molteplicità di interventi, in considerazione dell'ampiezza del territorio, della popolazione e delle singole peculiarità di ciascuna comunità - aggiunge - Questa realtà complessa dalle grandi potenzialità deve essere governata da un sindaco e secondo un programma che siano comunque frutto di un'ampia riflessione e di un profondo esame, da parte delle forze politiche, delle proposte programmatiche e delle candidature presentate".



