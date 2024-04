Vela: rinviata per problemi organizzativi la Cagliari-Monaco

Rinviata al prossimo anno per problemi organizzativi la regata d'altura tra Cagliari e Monaco.

Se ne riparla nel 2025: la partenza della seconda edizione era stata fissata per il 20 aprile. Ma già si pensa al prossimo anno: l'evento sarà organizzato ancora una volta dalla Lega Navale Italiana Sezione di Cagliari, dallo Yacht Club Porto Rotondo, e dallo Yacht Club de Monaco, grazie alla collaborazione logistica di Portus Karalis.

Proprio il porto di Cagliari avrebbe dovuto ospitare il villaggio di regata. Le barche a vela sarebbero dovute partire dalla passeggiata di Sant'Elia. Tempo massimo di arrivo previsto per il 24 aprile a Montecarlo. Le imbarcazioni iscritte nelle prime settimane erano state circa una dozzina, con equipaggi formati da velisti sardi, italiani e stranieri.

La novità dell'edizione 2024 rinviata consisteva nella possibilità offerta agli skipper di decidere il percorso dopo aver attraversato il "cancello naturale" di Porto Rotondo.





