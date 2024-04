Musical alla Forte Arena con Peter Pan e i successi di Bennato

Un ricco palinsesto per l'anfiteatro naturale a Santa Margherita di Pula. Dopo i già annunciati Sting, Renato Zero e i Pooh, Forte Arena aggiunge una data al cartellone con il musical Peter Pan in cartellone sabato 27 luglio alle 21. Quella sarda è una delle tappe della nuova produzione che sta girando per tutta Italia. Un viaggio in musica verso l'Isola-che-non-c'è, con una colonna sonora scandita da altri successi di Edoardo Bennato come Il rock di Capitan Uncino, La fata, Viva la mamma, effetti speciali e imponenti scenografie. Firma la regia Maurizio Colombi.

A dare il volto al bambino che non voleva crescere sarà il giovane performer italo-americano Leonardo Cecchi, Giò Di Tonno il famigerato Capitan Uncino. Con loro Martha Rossi nel ruolo di Wendy, Martina Attili è Giglio Tigrato mentre Gioacchino Inzirillo si alternerà a Leonardo Cecchi nel ruolo di Peter Pan per alcune repliche e vestirà i panni di Tritabudella.

Sarà una estate in musica per la Forte Arena. C'è grande attesa per il concerto di Sting, icona della musica mondiale, in programma il 3 agosto. Prima ancora, per un duplice appuntamento il 19 e 20 luglio, sale sul palco Renato Zero, tappa del tour Autoritratto. Tra i protagonisti anche i Pooh, tra le più longeve e amate band italiane. Il 10 agosto si esibiscono alla Forte Arena, ma il giorno prima saranno ad Alghero all'Anfiteatro Ivan Graziani.



