In moto contro un'auto, 55enne muore a Quartu

Un motociclista di 55 anni è morto questa sera in un incidente stradale avvenuto in via Cagliari, a Quartu Sant'Elena.

La dinamica della tragedia non è ancora stata chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Da quanto si apprende la vittima in sella a una moto da strada si è scontrato contro una Citroen. Il centauro è stato sbalzato dalla moto finendo sull'asfalto.

L'automobilista si è fermato per soccorrerlo e ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e del Commissariato e le ambulanze del 118, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi.



