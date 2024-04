Attentato a sindaco sardo, la condanna del Consiglio regionale

"Questo atto incendiario messo a segno contro l'auto del primo cittadino ripropone ancora una volta il tema della sicurezza degli amministratori locali, troppo spesso bersaglio anche in Sardegna di gesti antidemocratici che mettono a repentaglio la vita delle nostre comunità". Una ferma condanna per l'attentato e la massima solidarietà al sindaco Giuseppe Mellino e alla comunità di Nule (Sassari), sono state espresse dal neo eletto presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Piero Comandini.

Il numero uno dell'Assemblea ha inviato un messaggio di vicinanza al primo cittadino, alla sua famiglia e all'amministrazione comunale. "In attesa che si faccia piena luce sulla vicenda - sottolinea Comandini - confermo al sindaco e a tutti gli amministratori locali l'attenzione che questo nuovo Consiglio regionale ha nei confronti dei sindaci e di coloro che da sempre lavorano per il bene della nostra Isola".





