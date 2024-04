Travolto da un tronco, 54enne muore nell'Oristanese

Stava facendo scorta di legna con un amico quando un tronco di un albero lo ha colpito in testa, uccidendolo sul colpo. Tragedia nelle campagne di San Vero Milis, nell'Oristanese: un militare dell'Aeronautica di stanza a Capo Frasca, Giovanni Dessì, di 54 anni, ha perso la vita. La tragedia, secondo una prima ricostruzione, è avvenuta intorno alle 18:30. Sul posto, chiamati dall'amico del 54enne, sono subito arrivati i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del militare. A San Vero Milis sono anche arrivati i carabinieri che si sono occupati di ricostruire la dinamica del fatto.



