Sbalzate dal gommone in mare, soccorse due giovani a Cagliari

Sono state sbalzate in mare da una gommone e si sono ritrovate bloccate sulla scogliera di Cala Fighera, a Cagliari, senza riuscire a ritornare in un luogo sicuro. Due ragazze sono state soccorse oggi dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco nello specchio d'acqua antistante il capo Sant'Elia.

Le due giovani non hanno riportato ferite. Avevano preso a noleggio il gommone per fare una gita, ma forse a causa del mare mosso sono finite in acqua, mentre il gommone si è schiantato sugli scogli.

Le due naufraghe sono state raggiunte dai vigili del fuoco che le hanno portate a nuoto fino ai mezzi nautici della Capitaneria di porto arrivati sul posto. Sono state poi trasportate nel porticciolo di Marina Piccola.



