"Berchidda Live" dopo anteprima a Bologna nelle sale sarde

La storia di Time in jazz, con i concerti, spettacoli, incontri nelle piazze, chiese, angoli di natura, rivive in un docufilm. "Berchidda Live", dopo l'anteprima a Bologna l'11 aprile, alla presenza di Paolo Fresu e degli autori, arriva in Sardegna da giovedì 18 aprile.

Scritto e diretto da Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara e Alessandro Rossi, "Berchidda Live" è un viaggio costruito con i materiali d'archivio, attraverso i 35 anni del festival ideato e diretto da Paolo Fresu nel suo paese natale, alle pendici del Limbara in Gallura.

Sono tre le prime tappe delle proiezioni previste al momento in Sardegna: giovedì 18 a Cagliari, al Cinema Odissea con inizio alle 19 e presentazione di Paolo Fresu e del regista Gianfranco Cabiddu, che interverrà anche l'indomani, il 19, a Sassari, al Moderno, stesso orario, stavolta in compagnia del collega d'arte Antonello Grimaldi.

Duplice appuntamento a Nuoro ai primi di maggio al Multiplex Prato: il 2, con la partecipazione del sassofonista Gavino Murgia, tra i musicisti immortalati nel film e il 3.

"Berchidda Live" avrà anche un'anteprima internazionale nella sezione competitiva ufficiale della 64/a edizione del Cracovia Film Festival, in programma dal 26 maggio al 2 giugno, tra le manifestazioni cinematografiche più longeve e riconosciute al mondo, dedicata a documentari, film d'animazione e cortometraggi.

Tra gli artisti che sono saliti negli anni sul palco di Time in jazz Ornette Coleman, Stefano Bollani, Omar Sosa, Uri Caine, Art Ensemble of Chicago, Enzo Avitabile, Ezio Bosso, Carla Bley, Enrico Rava, Gianluca Petrella, Richard Galliano, per citarne alcuni.



