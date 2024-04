Stalking e maltrattamenti, scattano provvedimenti per 3 uomini

Anche nel Cagliaritano rimangono alti i numeri relativi alle denunce per stalking e maltrattamenti in famiglia.

Negli ultimi giorni, infatti, i carabinieri hanno eseguito tre misure cautelari che limitano la libertà personale di altrettanti uomini residenti nel Cagliaritano. In particolare a Villasor un 48enne ha ricevuto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da una donna che stava perseguitando.

A Sant'Antioco un 46enne è stato allontanato dalla casa familiare mentre a Sanluri un 45enne ha ricevuto il provvedimento che gli vieta di dimorare nel territorio, entrambi erano stati denunciati per maltrattamenti in famiglia.



