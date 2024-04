Elisoccorso operativo 24 ore su 24 nel campo sportivo di Isili

Si sono concluse positivamente tutte le fasi di validazione dell'eliporto (Helicopter Emergency Medical Servicepre-surveyed,) all'interno del campo sportivo comunale di Isili che, già da qualche giorno, è operativo 24 ore su 24.

Gli elicotteri che atterreranno a Isili sono di due tipologie l'EC 145 T2, in orario diurno, e l'AW 139, in orario diurno e notturno. L'elisuperficie è dotata di un sistema Gsm di gestione remota dell'impianto di illuminazione.

"Il servizio ha il compito di assicurare un intervento sanitario tempestivo alle persone che, per condizioni sanitarie e/o ambientali, hanno necessità di un soccorso urgente - spiega il direttore generale della Asl di Cagliari Marcello Tidore - Svolge inoltre un ruolo fondamentale nell'integrare i servizi offerti dalle reti dell'emergenza-urgenza dell'ospedale e del territorio creando un collegamento rapido, in termini di tempo, tra ospedali spoke e ospedali hub in relazione alle patologie tempo-dipendenti la cui prognosi è legata ad accertamenti diagnostici e/o trattamenti terapeutici da effettuarsi in tempi brevi e in ospedali idonei. Grazie alla collaborazione con Areus e con il comune di Isili, siamo ora in grado di garantire il servizio di elisoccorso H24 a tutti i cittadini del territorio del Sarcidano, Barbagia di Seulo e Trexenta".

"E' bene specificare che l'elisoccorso non è un servizo che sostituisce il pronto soccorso ma è molto importante per dare sicurezza ai sempre più numerosi medici che lavorano nell'ospedale di Isili sapendo che, qualora vi siano situazioni di complicanze, i pazienti possono essere prontamente traferiti in un ospedale attrezzato per cure adeguate", conclude Tidore.





