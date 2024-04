Comunali: centrodestra nord Sardegna incorona Mariotti e Tedde

Con una prova di forza la coalizione di centrodestra del nord Sardegna ha presentato questa mattina a Sassari i candidati sindaci per Sassari e Alghero, mettendo da parte le divisioni e i contrasti che hanno caratterizzato le scelte.

Nel capoluogo il candidato è il rettore dell'Università, Gavino Mariotti, che dopo un burrascoso addio con il Psd'Az ha trovato la benedizione di Fratelli d'Italia e l'appoggio degli altri partiti del centrodestra, escluso Sardegna al Centro 20Venti, che sosterrà il movimento civico creato cinque anni fa dall'attuale sindaco, Nanni Campus, e che ora candida l'avvocato e assessore uscente, Nicola Lucchi.

Ad Alghero il candidato è l'ex primo cittadino ed ex consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde. Una candidatura che sta spaccando la coalizione nella cittadina catalana, scontentando metà dei Riformatori, degli ex Udc e gran parte di Fratelli d'Italia.

Divisioni che i due candidati a sindaco cercano di minimizzare: "Io non mi occupo di queste cose. La mia candidatura è condivisa, siamo molto uniti e ci sono molte realtà che vogliono dare un contributo di lavoro per un articolato progetto di sviluppo del territorio, su ampia scala", dice il rettore Mariotti.

"Nella coalizione non ci sono problemi, sono in corso delle dialettiche interne ai partiti che reputo fisiologiche", dichiara Tedde.

"La coalizione a livello regionale e provinciale ha deciso che io sia il candidato del centrodestra e mi candido con l'ambizione di riaccendere l'orgoglio di questo territorio, di risvegliare la classe dirigente e portare avanti una battaglia del nord Sardegna nei confronti del sud dell'isola che gode di maggiori opportunità economiche e sociali", conclude Tedde.





