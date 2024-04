Ex marito le si avvicina per strada, lei lo ferisce, arrestata

Una donna di 50 anni è stata arrestata a Porto Torres dai carabinieri dopo avere accoltellato il marito, da cui era separata, per strada, al termine di una lite.

L'uomo, 56 anni, è stato colpito più volte alla schiena con un coltello di piccole dimensioni; soccorso da un'équipe del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le ferite riportate sono superficiali e le sue condizioni non sono gravi.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagna di Porto Torres, la donna stava passeggiando sul lungomare insieme al suo nuovo compagno quando è stata raggiunta dall'ex marito.

Fra i due è scoppiata una lite e lei ha estratto un coltellino e ha colpito il suo ex. Poi si è tranquillamente seduta sul selciato e ha acceso una sigaretta nell'attesa dei soccorsi e dei carabinieri che la hanno arrestata e accompagnata in caserma.

