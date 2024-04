L'AI e cyber security, via ai corsi dell'Accademia digitale

Favorire la digitalizzazione delle aziende del territorio. È l'obiettivo con cui oggi ha aperto i battenti l'Accademia digitale per la promozione della cultura digitale e il consolidamento di nuove competenze. L'iniziativa della Camera di Commercio di Sassari - che si inserisce all'interno di I-Lab, il Centro di competenza digitale - conferma l'investimento sulla formazione in collaborazione con H-Farm, uno dei più grandi ecosistemi per la formazione, l'innovazione e l'imprenditoria in Europa.

Oggi l'avvio delle lezioni è stato tenuto a battesimo dal presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, dal componente della giunta delegato alla digitalizzazione, Paolo Murenu, dal segretario generale, Pietro Esposito, dalla dirigente Monica Cugia, da un manager di H-Farm, Giacomo Vettoretti, e dal responsabile scientifico dei corsi, Cristiano De Nobili, fisico ed esperto di intelligenza artificiale. Se Visconti ha rimarcato "la vicinanza del sistema camerale alle aziende e alla loro crescita", Murenu ha ricordato "l'importanza della digitalizzazione per competere sui mercati internazionali".

Il percorso dell'Accademia è entrato nel vivo con i corsi su intelligenza artificiale e cyber security attraverso lezioni frontali e stage che permetteranno di "creare nuove competenze spendibili nel lavoro", come ha spiegato Cugia. Un modo, ha rimarcato Vettoretti, "per sviluppare capitale umano a servizio del territorio". De Nobili ha sottolineato l'importanza del periodo che si sta attraversando con "la transizione verso una fase dominata dal digitale dinamico, in grado di interagire con gli esseri umani". Per il responsabile dei corsi "l'idea è di preparare le persone alla conoscenza e alla gestione di queste dinamiche - ha spiegato - non c'è impresa che non sarà interessata da questo passaggio, neanche quelle tradizionali".

Uno dei corsi prevede un percorso di 150 ore, 100 ore di lezioni e 50 di workshop dedicati alle aziende. I partecipanti sono 20. L'altro corso, frequentato da 10 persone, è dedicato all'intelligenza artificiale per sviluppatori e dura 50 ore, 40 di lezioni e 10 di workshop aziendali.



