Comunali: sabato la presentazione candidati per il nord Sardegna

Il centrodestra del nord Sardegna conferma le candidature a sindaco del rettore dell'Università turritana, Gavino Mariotti, a Sassari e dell'ex primo cittadino ed ex consigliere regionale di FI, Marco Tedde ad Alghero.

L'investitura ci sarà sabato mattina, con la presentazione ufficiale dei candidati, alle 10,30 al Villino Ricci, a SassarI.

Una proclamazione con il giallo Psd'Az: ieri i sardisti si sono messi fuori dai tavoli del centrodestra, togliendo il loro appoggio ai candidati designati dalla coalizione, ma oggi nel comunicato che ufficializza le candidature di Mariotti e Tedde, in calce c'è anche la sigla dei Quattro mori.

"Il Psd'Az è fuori da qualunque tavolo del centrodestra, in tutta la Sardegna. Nessun appoggio ai loro candidati", conferma il presidente del Partito Sardo d'Azione, Antonio Moro. Una posizione smentita da Gavino Mariotti: "Ho parlato con Moro e mi ha assicurato che il Psd'Az a Sassari non ha nessun problema a restare nella coalizione".

A Sassari resta invece fuori dall'alleanza di centrodestra, senza tentennamenti, Sardegna Centro 20Venti: il partito guidato dal consigliere regionale Antonello Peru ha sposato la causa del movimento civico che 5 anni fa elesse sindaco Nanni Campus, e che ora candida per la carica di primo cittadino l'avvocato Nicola Lucchi, attuale assessore comunale all'Urbanistica.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA