Diga Casteldoria,Enel 'nessuna criticità su basso livello acqua'

"Nessuna criticità" legata al basso livello di acqua nella diga di Casteldoria, "bensì le cause vanno ricondotte ad un malfunzionamento del sistema di adduzione". Lo precisa l'Enel Green Power Italia, in quanto gestore dell'invaso, che, escludendo una propria responsabilità, in una nota replica al comunicato del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna che aveva annunciato l'interruzione dell'erogazione dell'acqua nel distretto di Casteldoria fino al 2 aprile.

L'Enel Green Power fa, inoltre, sapere di avere "già manifestato, nel corso della riunione urgente convocata venerdì 29 marzo scorso, massima collaborazione nel gestire i suoi impianti per addivenire quanto prima ad una soluzione della problematica", che ha creato disagi agli utenti del distretto irriguo della Bassa Valle del Coghinas.

il Consorzio aveva parlato di "problemi tecnici non attribuibili al Consorzio di Bonifica che a sua volta è stato informato da una nota dell'Enas, Ente Acque della Sardegna, soggetto competente per la gestione del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale".



