Comunali Sassari: Campus, 'noi siamo stati rivoluzionari'

"Un tempo questa città dettava l'agenda politica regionale e nazionale, ora è diventata una succursale dei partiti che decidono a Roma e a Cagliari, noi ci siamo ribellati cinque anni fa, la gente ci ha dato fiducia e abbiamo rimesso in sesto una situazione disastrosa". Lo ha detto il sindaco di Sassari, Nanni Campus, aprendo la convention con cui si inaugura ufficialmente la campagna elettorale del raggruppamento civico che ha amministrato Sassari negli ultimi cinque anni e che lancia ancora la sfida al centrodestra e al centrosinistra in vista delle imminenti elezioni comunali.

"La nostra è stata una vera rivoluzione - ha aggiunto Campus - la città ha mostrato la maturità necessaria per dare vita al primo, vero progetto civico mai sperimentato in Sardegna, permettendoci di rimettere in moto una macchina indebitata, sfiduciata e sotto organico".

Il sindaco ha poi ringraziato i consiglieri del M5s, "che hanno mostrato lealtà sino alla fine del mandato sulla base di un impegno programmatico comune, ricevendo come ricompensa l'espulsione dal loro partito".



