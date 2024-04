Stop Todde a dg sanità, no a nuovi incarichi fino a insediamento

Nessun provvedimento importante nella sanità fino a che la giunta regionale non sarà operativa.

È, in sintesi, il contenuto dell'atto di indirizzo che poco prima di Pasqua la neo presidente della Regione Alessandra Todde ha inviato ai direttori generali delle Asl, ai manager delle Aou di Cagliari e Sassari e di Areus, Ares e istituto zooprofilattico.

"Con l'insediamento della giunta regionale verrà avviato un nuovo processo di programmazione del servizio sanitario regionale - scrive Todde -. In questa fase di transizione, quindi, si ritiene opportuno che non siano adottati provvedimenti che possano condizionare severamente la programmazione dei servizi sanitari e incidere in termini rilevanti sui relativi costi", precisa la presidente.

E rincara: "Le aziende dovranno attenersi nell'esercizio dell'azione amministrativa esclusivamente all'attività gestionale ordinaria, dovrà quindi tra l'altro essere sospesa ogni procedura di conferimento di incarichi di qualsiasi natura". E semmai vi fosse la necessità di un atto urgente, "dovrà essere rappresentato a questa amministrazione regionale per le relative valutazioni".



