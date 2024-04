Pescavano di frodo all'Asinara, tre denunciati

Tre pescatori di frodo sassaresi sono stati bloccati, denunciati e sanzionati dai carabinieri della stazione dell'Asinara e dai militari della Capitaneria di porto di Porto Torres, che li hanno sorpresi in azione a bordo di un gommone in acque a tutela integrale, all'interno dell'area marina del Parco nazionale dell'Asinara.

I carabinieri hanno notato i tre che con il loro gommone a motore pescavano in zona protetta e hanno chiesto il suppoto via mare della Capitaneria di porto.

I pescatori di frodo sono così stati bloccati, identificati e denunciati alla Procura di Sassari. Il gommone e il materiale utilizzato per la pesca sono stati sequestrati, così come ricci e pesce per un totale di 45 chili.

I tre sono stati inoltre sanzionati con una multa che potrà variare tra i 2mila e i 12mila euro.



