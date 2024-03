Muore carbonizzato all'interno della sua auto dopo un incidente

E' morto carbonizzato probabilmente mentre tentava di mettersi in salvo dopo che la sua auto è andata distrutta dalle fiamme quasi sicuramente a causa di un incidente. I soccorritori l'hanno trovato così questa mattina intorno alle 6 al lato della strada provinciale 20, una bretella che dalla Nuova Orientale sarda - la statale 125 che collega Cagliari a Tortolì - porta a Solanas, una località balneare della costa sud est del Cagliaritano.

La vittima è un uomo di trentasette anni, Maurizio Frigau, di Sinnai (Cagliari). I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica della tragedia, anche se non ci dovrebbero essere più dubbi: l'auto, un'utilitaria, ha preso fuoco dopo essere uscita fuori strada. Il conducente sarebbe a quel punto rimasto intrappolato nella vettura e per lui non c'è stato scampo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri di Quartu e il medico legale per gli accertamenti e i rilievi di legge.



