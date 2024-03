Traffico di droga dall'Olanda, tre arresti a Cagliari

Tre uomini sono stati arrestati a Cagliari dalla Guardia di Finanza per traffico di droga. Per due di loro, i presunti destinatari della droga, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per il corriere, incensurato, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Le fiamme Gialle hanno recuperato e sequestrato 4,5 kg di cocaina, individuato un laboratorio clandestino utilizzato per la lavorazione della sostanza stupefacente, e rinvenuto oltre 14.500 euro, ritenuti una parte del provento dell'attività illecita.

Secondo quanto riportato dai militari, l'operazione è nata per caso seguendo un'autovettura utilitaria che compiva ripetute manovre apparentemente senza meta. Temendo si potesse trattare di un ladruncolo, l'auto è stata seguita fino a che è stata vista avvicinarsi ad un furgone bianco, privo di insegne, che sostava in un'area nascosta.

L'autista del mezzo pesante ha quindi passato il pacco all'altro che lo ha riposto nel bagagliaio, allontanandosi velocemente. Pedinato, quest'ultimo si è diretto nei pressi dell'ospedale Binaghi dove, poco dopo, è stato raggiunto da un altro uomo a bordo di un'autovettura di lusso di grossa cilindrata. Accostatosi all'abitacolo dell'utilitaria, ha ricevuto il pacco. Immediatamente bloccato dai baschi verdi, l'uomo è apparso nervoso. I finanzieri hanno recuperato il plico, una spedizione postale proveniente dall'Olanda, dove all'interno vi era la droga.

L'operazione della Guardia di Finanza si è conclusa con una serie di perquisizioni e con l'arresto dei tre.



