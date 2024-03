Successo a Porto Cervo per la Settimana della prevenzione

Oltre 560 visite mediche specialistiche gratuite sono state effettuate durante la terza edizione di "Le settimane gratuite della prevenzione", organizzate dal Gruppo Smeralda Holding a Porto Cervo.

Il bilancio dell'iniziativa per il sociale, che fa parte del programma "Smeralda Holding per il territorio", ha superato anche quest'anno le aspettative: oltre il 50% in più rispetto a quelle previste. Inizialmente il programma era distribuito su 40 giornate, ma gli organizzatori lo hanno esteso di ulteriori 32 giorni, arrivando così a un totale di due mesi di controlli gratuiti per la comunità.

"La grande adesione alle Settimane della prevenzione - commenta Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding - ci ha confermato il valore di questo progetto, nato tre anni fa per offrire un servizio gratuito alle persone della comunità e, allo stesso tempo, sensibilizzare verso la rilevanza che la prevenzione ricopre per la salute di ognuno di noi. Iniziative come queste, oltre al bisogno specifico, ci permettono di contribuire a costruire più consapevolezza sull'importanza della prevenzione e delle abitudini quotidiane connesse ad uno stile di vita sano".

Le visite si sono svolte dal 22 gennaio al 20 marzo nell'ambulatorio del Centro medico a Porto Cervo, alla presenza di professionisti esperti nelle diverse specializzazioni cliniche.



