Protesta Oss, Aou 'pronti a rispettare impegni con bando'

"Nessun accordo disatteso, pronti a rispettare gli impegni". È la risposta della direzione dell'Azienda ospedaliera universitaria alle richieste e alle proteste degli operatori socio sanitari che stanno manifestando oggi davanti al palazzo di viale Trento per chiedere la stabilizzazione.

"L'impegno sulle stabilizzazioni - spiega la direzione - è stato e verrà rispettato con un bando per nove posti per Oss. La delibera citata (gli operatori hanno accusato l'Aou di voler assumere altro personale al loro posto, ndr) non fa riferimento a quei 9 posti di cui al bando di stabilizzazione, bensì a precedenti esigenze da soddisfare con l'unica attuale vigente graduatoria in Regione Sardegna".

Messaggio rassicurante: "Pertanto confermiamo - ribadisce l'Aou - la volontà di procedere così come concordato nei recenti incontri".



